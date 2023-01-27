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Приметы и советы

Армия России нанесла ракетный удар по объектам энергетики Украины

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Армия России нанесла ракетный удар по объектам энергетики Украины
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России 26 января нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в Минобороны.

— 26 января Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, — говорится в сообщении.

В частности, удары производились по тем энергообъектам, которые обеспечивали работу оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. В ходе атак все цели массированного удара были достигнуты и поражены, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

26 января два объекта критической инфраструктуры оказались поврежденными в Одесской области. Пострадавших, как уточняется, нет.

Накануне экипаж БМПТ «Терминатор» уничтожил опорные пункты ВСУ в районе Кременной в Луганской народной республике. Сообщается, что обнаружить украинских военных в окопах помог боевой расчет БПЛА Западного военного округа. После этого «Терминатор» нанес по ним удар из двух пушек 2А42 и гранатометов АГ-17.

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