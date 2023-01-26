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Два объекта критической инфраструктуры повреждены в Одесской области

Араз Салехов

Сюжет: 

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Два объекта критической инфраструктуры повреждены в Одесской области
Фото: president.gov.ua

Два объекта критической инфраструктуры оказались поврежденными в Одесской области. Об этом сообщили в Одесской районной государственной администрации.

— Уже есть информация о повреждении двух объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области, — говорится в сообщении администрации в социальной сети.

Пострадавших, как уточняется, не оказалось.

До этого мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения о взрыве в городе. По словам главы города, местным жителям рекомендуется оставаться в укрытиях.

26 января взрывы также прозвучали в украинских городах Винница и Одесса.

Также сообщалось, что звуки взрывов были услышаны в Николаевской области Украины. По всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Сирены прозвучали в том числе в Киеве.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

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