В США предположили, что Киев применит танки для наступления на Мелитополь и Мариуполь

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Украинская армия может применить выделенные ей немецкие танки Leopard для наступления на Мариуполь и Мелитополь. Об этом в пятницу, 27 января, заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

— Украинцы будут стремиться многократно и с неудержимой силой бить по сухопутному коридору, — цитирует военного газета Politico.

По словам Ходжеса, украинское руководство намерено двинутся именно на юго-восток, где расположены Мариуполь и Мелитополь. Как он утверждает, такое решение позволит перерезать сухопутный путь для российских войск в Крым.

25 января Германия приняла решения осуществить поставку тяжелых танков Leopard 2 украинским войскам. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

Подполковник Бундесвера в отставке Юрген Розе, комментируя поставки танков, заявил, что такое решение является актом отчаяния. По его словам, существенного влияния на ход конфликта вооружение оказать вряд ли сможет.