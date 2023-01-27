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Приметы и советы

Совет Евросоюза продлил на полгода введенные против России санкции

Евгений Жуков
В мире
Совет Евросоюза продлил на полгода введенные против России санкции
Фото: shutterstock

Совет Европейского союза продлил на полгода антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Об этом стало известно в пятницу, 27 января.

— Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, — говорится в документе.

В организации отметили, что на сегодняшний день ограничения охватывают «широкий спектр» секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность и многие другие отрасли, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что японское правительство с 3 февраля 2023 года запретит экспорт в РФ вакцин, медицинского оборудования и роботов. Помимо этого, в рамках нового санкционного пакета Япония запретит ввоз в Российскую Федерацию оборудования для объектов атомной промышленности, разведки нефти и природного газа.

В свою очередь завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов оценил последствия этих санкций для России.

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