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Приметы и советы

Российские силы ракетным ударом сорвали перевозки оружия ВСУ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские силы ракетным ударом сорвали перевозки оружия ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинской энергетической системе и сорвали перевозки вооружений для армии Украины. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Уточняется, что объекты, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса, были поражены с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В российском оборонном ведомстве добавили, что действия армии РФ дали возможность помешать работе предприятий по ремонту военной техники ВСУ.

Накануне российские средства ПВО уничтожили штурмовой самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе города Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Помимо сбитого самолета, российские подразделения уничтожили восемь беспилотников противника в районах населенных пунктов Кременная, Житловка, Новокраснянка в Луганской народной республике (ЛНР).

До этого телеканал CNN рассказал, что Вооруженным силам Украины становится труднее наносить удары по целям армии России.

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