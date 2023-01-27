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Приметы и советы

Путин обсудил с Советом безопасности границы континентального шельфа

Араз Салехов
Общество
Путин обсудил с Советом безопасности границы континентального шельфа
Фото: Администрация президента РФ

Необходимо поднять вопрос касательно внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза.

— У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопрос внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане, — поделился глава государства.

Лидер страны предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой выступить по первому вопросу, сообщает РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин 27 января проведет оперативное совещание с Совбезом РФ.

В последний раз российский лидер проводил совещание с Совбезом 20 января. На встрече присутствовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и другие.

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