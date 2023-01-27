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Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом РФ

Лейла Алиева
Общество
Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом РФ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с Совбезом РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 27 января.

— Сегодня день достаточно непубличный, мы ожидаем ближе ко второй половине дня, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации, — приводит его слова РИА Новости.

В последний раз российский лидер проводил совещание с Совбезом 20 января. На встрече присутствовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и другие. Тогда Путин обсудил с Советом безопасности ход специальной военной операции.

За день до этого глава государства провел телефонный разговор с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. В ходе переговоров политики обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений, в том числе взаимодействие в сферах транспорта и энергетики.

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