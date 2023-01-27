Около 28 тысяч пассажиров перевезли автобусы столицы в крещенскую ночь

Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Почти 28 тысяч пассажиров перевезли маршруты наземного городского транспорта в крещенскую ночь. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В четверг, 19 января, продлили работу 45 направлений. Также были изменены трассы следования маршрутов № 49 и № 883 возле санатория «Узкое» и Мещерского пруда. В общей сложности к местам купания по 46 адресам пассажиров доставляли больше 220 автобусов и электробусов.

Кроме того, на Крещение продолжали курсировать 16 регулярных ночных маршрутов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что на поездах Центральной пригородной пассажирской компании 19 января пассажиры могли отправиться к местам Крещенских купаний.

Также стало известно, что в период новогодних каникул украшенный городской транспорт перевез более 2,2 миллиона пассажиров. С 31 декабря по 8 января столичным метрополитеном воспользовались более миллиона человека. Аналогичный результат показали украшенные автобусы.