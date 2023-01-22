Более 2,2 миллиона пассажиров перевез тематический транспорт Москвы в новогодние каникулы

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В период новогодних каникул украшенный городской транспорт перевез более 2,2 миллиона пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 22 января.

— Новогодний транспорт радовал вас все каникулы: мы украсили 13 поездов метро, 31 трамвай, 250 автобусов и 50 электробусов, — говорится в сообщении.

С 31 декабря по 8 января столичным метрополитеном воспользовались более миллиона человека. Аналогичный результат показали украшенные автобусы. Еще 110 тысяч пассажиров перевезли трамваи, а электробусы — 80 тысяч человек, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в период новогодних каникул на столичных автовокзалах увеличился пассажиропоток на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Наиболее популярным направлением из года в год остается Новомосковск.

Кроме того, с 31 декабря по 8 января более двух миллионов автомобилей передвигались по улицам Москвы каждый день. Максимальная загруженность дорог во время каникул не превышала трех баллов.