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Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД России

Полина Долганова
В мире
Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД России
Фото: МИД РФ

Временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка вызвана в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом стало известно в пятницу, 27 января.

Ей выразили протест в связи с решением Риги понизить уровень дипломатических отношений с РФ по причине якобы солидарности с другими прибалтийскими государствами.

— «Солидарность» между ними лишь в другом — в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами, — говорится в сообщении МИД РФ.

До этого в МИД Латвии попросили российского посла Михаила Ванина уехать из страны до 24 февраля.

Тогда же министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией. По его словам, данные меры объясняются конфликтом на Украине, также они приняты в знак солидарности с Эстонией.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Москва адекватно ответит на данное решение.

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