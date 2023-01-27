Посольство России осудило акцию с сожжением Корана у консульского отдела в Дании

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Акция с сожжением Корана была проведена в пятницу, 27 января, у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных выходок.

— Публичное глумление над чувствами верующих, организованное при попустительстве датских властей, является не проявлением свободы слова и демократии, а грубой и невежественной провокацией, рассчитанной на разжигание межрелигиозной розни, — говорится в Telegram-канале российского посольства в Дании.

В пресс-службе также добавили, что возможности для таких действий должны быть полностью исключены.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана. После этого турецкое министерство иностранных дел обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной по процессу членства в НАТО.

После этого лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, сжегший Коран в шведской столице, пригрозил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану новыми акциями до тех пор, пока королевство не вступит в западный военно-политический блок.