Министр обороны ФРГ заявил, что о поставке истребителей Киеву «не может быть и речи»

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Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что о поставке истребителей украинской стороне «не может быть и речи». Об этом он сообщил в пятницу, 27 января.

— Я думаю, что об этом не может быть и речи, — сказал глава оборонного ведомства в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.

По его словам, истребители являются сложными системами, которые имеют иную огневую мощь, нежели танки.

Министр также добавил, что поставки истребителей Киеву стали бы шагом, которого стоит остерегаться, передает РИА Новости.

С требованием предоставить Украине самолеты выступил 25 января президент страны Владимир Зеленский. По итогам встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом он подчеркнул, что Запад «должен открыть поставки» также дальнобойных ракет для Киева.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что на Западе уже приняли решение об отправке истребителей и дальнобойных ракет на Украину. В настоящее время страны НАТО прорабатывают план таких поставок «под медийным прикрытием обсуждения».