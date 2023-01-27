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Директора комиссии по сохранению наследия академика Сахарова оштрафовали на 3 миллиона рублей

Полина Долганова
Происшествия
Директора комиссии по сохранению наследия академика Сахарова оштрафовали на 3 миллиона рублей
Фото: shutterstock

Директора Общественной комиссии по сохранению наследия академика Сахарова Сергея Лукашевского* оштрафовали на три миллиона рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Уточняется, что Лукашевский был признан виновным по десяти делам об административных правонарушениях.

Ему назначено наказание в виде штрафов в размере 300 тысяч рублей по каждому из дел.

27 января Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иностранных агентов лидера группы Little Big Илью Прусикина**. В ведомстве уточнили, что фронтмен музыкального коллектива «получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию (СВО) на Украине».

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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