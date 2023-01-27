Премьер Саксонии раскритиковал Бербок за слова о войне с Россией

Фото: МИД РФ

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в пятницу, 27 января, потребовал разъяснений от главы МИД Германии Анналены Бербок, заявившей, что ФРГ находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Об этом политик заявил в интервью газете Sächsische Zeitung.

— Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний, — отметил чиновник.

В материале отмечается, что саксонский премьер потребовал от Бербок разъяснений. Ранее Кречмер подверг критике решение немецкого правительства о поставке Вооруженным силам Украины танков Leopard, подчеркнув необходимость урегулирования существующего конфликта дипломатическим путем.

Напомним, что Анналена Бербок на заседании ПАСЕ 24 января сказала, что европейские страны «ведут войну против России», и призвала Европу больше помогать Киеву. При этом МИД ФРГ по поводу ее слов заявил, что поддержка украинской стороны не делает Германию одной из сторон в конфликте.