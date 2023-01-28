Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фильм «Чемпион мира» стал обладателем главной номинации премии «Золотой орел»

Лейла Алиева
Общество
Фильм «Чемпион мира» стал обладателем главной номинации премии «Золотой орел»
Фото: Unsplash

Фильм режиссера Алексея Сидорова «Чемпион мира» одержал победу в номинации «Лучший фильм» в рамках национальной российской кинопремии «Золотой орел».

— Спасибо академикам за то, что смогли рассмотреть за какой-то мишурой, за какими-то, может быть, политическими контекстами главное послание фильма. Это послание о любви к родине, — отметил Сидоров во время получения награды.

Также кинокартина стала обладателем еще пяти номинаций: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая операторская работа», «Лучшая музыка к фильму» и «Лучшая режиссерская работа».

Недавно стало известно, что фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко собрал в прокате более 5 миллиардов рублей и стал самым кассовым фильмом в истории российского кино. Так, общие сборы кинокартины составили 5 066 359 564 рубля при заявленном бюджете в 850 миллионов рублей.

Почему «Чебурашка» — это действительно хорошее кино, которое стоит посмотреть всей семьей, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил кинокритик Давид Шнейдеров.

Кино Россия Кинопремии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте