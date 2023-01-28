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Аналитики предложили США шаги для завершения конфликта на Украине

Лейла Алиева
В мире
Аналитики предложили США шаги для завершения конфликта на Украине
Фото: Unsplash

Затягивание украинского конфликта не принесет выгоды для США. Такой вывод сделали специалисты американского исследовательского центра RAND Сorporation в докладе «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта», опубликованном на сайте организации.

По мнению аналитиков, чтобы урегулировать конфликт, Вашингтон должен сделать четыре шага, в том числе потребовать от Украины сесть за стол переговоров, а за это пообещать выделить военную помощь.

Еще один шаг — взять на себя ответственность за обеспечение безопасности Украины и ее нейтралитета. Также США необходимо сформулировать условия для смягчения антироссийских санкций.

Недавно заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила что Вашингтон готов пойти на смягчение санкций в отношении России ради серьезных переговоров о конфликте на Украине.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему неинтересно вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, преследуют единственную цель: получать больше помощи от коллективного Запада.

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