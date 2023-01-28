В России выявили 7219 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 7219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 28 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 42 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 989 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 4384 пациента, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ааллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «ВМ», в чем состоит главное отличие коронавируса в России от COVID-19 в Китае. По его словам, в первую очередь болезни различаются в способе формирования иммунитета, так как в КНР он образовывался только за счет вакцинации граждан.

До этого врач-дерматолог Анастасия Котова рассказала, к каким последствиям может привести частое мытье рук и использование антисептиков.