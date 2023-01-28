NYT: США планируют поменять стратегию поставок оружия Украине

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США и их союзники обсуждают необходимость изменения стратегии по вооружению Украины в ближайшее время. Об этом пишут обозреватели Джулиан Барнс и Эрик Шмитт в статье для The New York Times.

По словам авторов статьи, аналитики в США считают, что конфликт на Украине не разрешится к концу 2023 года.

— Обеспокоенные тем, что замороженный конфликт выгоден России, США и их союзники в последние недели начали более серьезные дискуссии о том, как изменить динамику боевых действий в пользу Украины, — отмечается в публикации.

Большую часть времени в конфликте стороны сражались при помощи артиллерии и танков, однако самым важным вооружением для ВСУ стали быстроходные боевые бронированные машины.

При этом политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему западным странам самим выгодно длительное продолжение СВО.

Американские танки M1 Abrams могут стать большой проблемой для Киева. Несмотря на очевидные плюсы в виде огневой мощи, двигателям этих танков нужно много топлива, следовательно, для снабжения боевых машин придется создавать сложные логистические схемы. Какие еще трудности могут возникнуть у ВСУ с новыми танками, «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.