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«Мы помогаем»: израильский посол рассказал о «закулисной» поддержке Украины

Евгений Жуков
В мире
«Мы помогаем»: израильский посол рассказал о «закулисной» поддержке Украины
Фото: Pixabay

Правительство Израиля поддерживает Украину в гораздо большем масштабе, чем известно общественности. Об этом в субботу, 28 января, заявил израильский посол в Германии Рон Просор.

— Мы помогаем, пусть и закулисно, гораздо больше, чем известно, — цитирует слова политика издание Berliner Morgenpost.

Проcор отметил, что Тель-Авив, в частности, блокирует поставки иранских ракет и беспилотников. В то же время весь объем помощи украинской стороне Израиль предпочитают не афишировать из-за присутствия российских подразделений на территории Сирии и проживания большой еврейской общины в России.

До этого советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское правительство, согласовав поставки танков, на данный момент ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крымскому полуострову.

Испанская газета El País, ссылаясь на официального представителя командования ВВС Украины Юрия Игната, сообщила, что Киев желает получить от своих западных партнеров 24 истребителя в рамках первого этапа новой военной помощи.

Какое оружие может оказаться в руках ВСУ в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».

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