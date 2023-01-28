СМИ: В Закарпатье депутат опубликовала карту области в цветах флага Венгрии

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Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала карту региона, половина которой закрашена в цвета венгерского флага. Об этом в субботу, 28 января, сообщили украинские СМИ.

Отмечается, что позже политик удалила эту публикацию. При этом местные издания напомнили, что ранее Петеи заявляла о притеснениях, с которыми сталкиваются этнические венгры в Закарпатской области.

26 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что закарпатские венгры из Украины массово гибнут в боях. Он также добавил, что в Будапеште видели кадры того, как Киев жестоко призывает в свои вооруженные силы венгров, проживающих в Закарпатье.

В свою очередь госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского меньшинства в украинском Закарпатье.

До этого газета Financial Times сообщила, что глубокие разногласия правительств Венгрии и Украины могут оказать негативное влияние на сближение Киева с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.