Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: В Закарпатье депутат опубликовала карту области в цветах флага Венгрии

Евгений Жуков
В мире
СМИ: В Закарпатье депутат опубликовала карту области в цветах флага Венгрии
Фото: Pixabay

Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала карту региона, половина которой закрашена в цвета венгерского флага. Об этом в субботу, 28 января, сообщили украинские СМИ.

Отмечается, что позже политик удалила эту публикацию. При этом местные издания напомнили, что ранее Петеи заявляла о притеснениях, с которыми сталкиваются этнические венгры в Закарпатской области.

26 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что закарпатские венгры из Украины массово гибнут в боях. Он также добавил, что в Будапеште видели кадры того, как Киев жестоко призывает в свои вооруженные силы венгров, проживающих в Закарпатье.

В свою очередь госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского меньшинства в украинском Закарпатье.

До этого газета Financial Times сообщила, что глубокие разногласия правительств Венгрии и Украины могут оказать негативное влияние на сближение Киева с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.

Украина Венгрия Закарпатье
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте