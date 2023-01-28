Москвичи стали одними из первых участников конкурса открыток к празднику 23 февраля

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москвичи вошли в число первых участников всероссийского конкурса рисунков «Защитники Отечества», организованного московским Музеем Победы. В рамках творческого состязания предлагается нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Суммарно на конкурс поступило уже более двух тысяч открыток. Участники в своих работах изображают героев прошлого и современных военнослужащих, посвящают открытки своим родственникам, а также пишут поздравительные слова.

Заявки на конкурс принимаются до 12 февраля. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике и должна соответствовать тематике мероприятия. Лучшие работы, выбранные членами жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Итоги конкурса будут подведены 24 февраля.

До этого стало известно, что в Музее Победы прошел показ спектакля «Мое Ленинградское детство» накануне годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Спектакль подготовил независимый театр для всей семьи «Мамин театр».