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Пушков: НАТО движется к прямому военному конфликту с Россией

Евгений Жуков
В мире
Пушков: НАТО движется к прямому военному конфликту с Россией
Фото: Пресс-служба Совфеда

Военно-политический блок НАТО стремительно движется к прямому военному конфликту с Россией. Об этом в субботу, 28 января, сообщил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

— Охватившее ныне Запад безумие сродни тому, что охватило Европу накануне первой мировой, когда стороны безудержно стремились сцепиться друг с другом. Теперь они неудержимо рвутся сцепиться с Россией, уже открыто объявляя, что находятся с ней в состоянии войны, — заявил Пушков.

Он также добавил, что «только слепой не видит», как НАТО приближается к прямому военному конфликту с Россией. Парламентарий также напомнил, как несколько месяцев назад президент Соединенных Штатов Джо Байден говорил, что «поставка танков — это «World War Three»».

Говоря о Германии, Пушков подчеркнул, что ФРГ «как государство слишком слаба», чтобы сопротивляться напору со стороны союзников, которые на протяжении долгого времени диктовали Берлину, в каком направлении нужно выстраивать свою внешнюю политику.

— В погоне за миражом победы Запада все здравые предупреждения отметаются, все уроки прошлого забыты, — написал Пушков в своем Telegram-канале.

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев подверг критике попытки итальянского министра обороны Гуидо Крозетто объяснить поставки вооружений украинской стороне якобы предотвращением мировой войны.

Алексей Пушков Россия Германия НАТО
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