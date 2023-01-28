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Приметы и советы

«Все в труху»: Медведев предупредил, что будет в случае начала мировой войны

Евгений Жуков
В мире
«Все в труху»: Медведев предупредил, что будет в случае начала мировой войны
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в субботу, 28 января, раскритиковал попытки итальянского министра обороны Гуидо Крозетто объяснить поставки вооружений украинской стороне якобы предотвращением мировой войны.

— Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху, — отметил политик в своем Telegram-канале.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок на заседании ПАСЕ во вторник, 24 января, сказала, что европейские страны «ведут войну против России», и призвала Европу больше помогать украинским властям. При этом МИД ФРГ по поводу ее слов заявил, что поддержка Киева не делает Германию одной из сторон конфликта.

16 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что танки Challenger 2, которые Великобритания планирует поставить Украине, будут гореть, как и все остальное переданное Западом вооружение.

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