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Жителей столицы предупредили о тумане в ночь на 29 января

Евгений Жуков

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Погода в Москве
Город
Жителей столицы предупредили о тумане в ночь на 29 января
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Туман с видимостью 200–700 метров ожидается в Москве вечером 28 января и в ночь на 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

— В период с 20:00 28 января до 09:00 29 января в Москве местами ожидаются туман с видимостью 200–700 метров, гололед, на дорогах возможна гололедица, — предупредили в департаменте.

Во время тумана рекомендуется воздержаться от поездок на автомобилях. Также водителям рекомендовали избегать внезапных маневров, потому что туман и гололед повышают шанс аварийных ситуаций и могут затруднить движение, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

До этого в пресс-службе Гидрометцентра России сообщили, что в связи с гололедицей в Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности до 00:00 29 января.

На следующей неделе ожидается резкое снижение температуры в выходные дни. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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