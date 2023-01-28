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Sun: Минобороны Британии боится, что российские военные захватят и изучат танки Challenger

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Sun: Минобороны Британии боится, что российские военные захватят и изучат танки Challenger
Фото: shutterstock

Вооруженные силы Великобритании разрабатывают планы на случай угрозы попадания британских танков Challenger 2 в руки российской армии на Украине. Об этом в субботу, 28 января, сообщила газета The Sun, ссылаясь на близкий к британскому министерству обороны источник.

Отмечается, что в Лондоне опасаются того, что российские специалисты получат доступ к образцам композитной брони британского производства, которая используется в конструкции Challenger 2 и точный состав которой остается секретным до сих пор.

Источник издания подчеркивает, что за всю историю существования данной военной машины в бою была уничтожена только одна из них. Это произошло в Ираке. Военное руководство Великобритании разрабатывает план по восстановлению танков в случае их повреждения.

Кроме того, сегодня ведутся переговоры с украинским правительством по поводу процедуры эвакуации техники с линии соприкосновения в критических ситуациях. В материале также сообщается, что Challenger 2 не должны использоваться в тех сражениях, где возможно спрогнозировать потенциальное поражение.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Challenger 2 будут гореть, как и все остальные.

«Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Литовкина, чем уникальны танки Challenger 2 и какое российское оружие может составить им конкуренцию.

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