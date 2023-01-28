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Кадыров ответил на угрозы украинского националиста Карася ударить по Грозному

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров ответил на угрозы украинского националиста Карася ударить по Грозному
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил украинскому националисту и лидеру праворадикальной организации «C14»* Евгению Карасю, который пригрозил ракетными ударами по Грозному.

— Я прочитал тут заявление какого-то шнурка о том, что их ракеты долетят до Грозного. Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу, — с иронией сказал он в Telegram-канале.

Политик заявил, что российские военные продолжат находить и уничтожать нацистов на Украине.

— Это наши снаряды долетят до вас, а ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть, — заключил Кадыров.

26 января глава Чечни рассказал о новых успехах армии России в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери и постепенно отступают с территории Донбасса. Он пожелал удачи всем сражающимся за РФ солдатам и выразил уверенность в скорой победе.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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