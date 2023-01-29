Глава Военного комитета НАТО Бауэр: Альянс готов к прямому противостоянию с РФ

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Председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр сказал, что блок готов к прямой конфронтации с РФ. Также он признал, что приоритетом НАТО в связи с конфликтом на Украине является перевооружение.

— Страны НАТО десятилетиями были уверены, что владеют инициативой. Мы были теми, кто решил отправиться в Афганистан, пойти в Ирак. Мы владели инициативой, диктовали, когда идем, с каким количеством сил, на какой срок. Сейчас мы столкнулись с угрозой в лице России — она приходит к нам без приглашения в любой момент по ее выбору, — сказал Бауэр в интервью RTP.

Он призвал страны альянса «быть начеку», потому что у них может не оказаться времени на подготовку.

На вопрос о том, готовы ли в НАТО к «прямой конфронтацией с Россией», адмирал ответил: «Мы готовы».

НАТО стремительно движется к прямому военному конфликту с Россией. Об этом 28 января сообщил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он отметил, что «только слепой не видит», как НАТО приближается к военному конфликту с РФ.