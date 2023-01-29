Пьяный внук до смерти избил бабушку в Саратовской области

Фото: СК РФ

Пьяный внук до смерти избил 86-летнюю бабушку в Саратовской области. Об этом в субботу, 28 января, сообщается на сайте регионального управления СК России.

Конфликт между родственниками произошел в селе Терновка в четверг, 26 января. 42-летний мужчина избивал свою бабушку до тех пор, пока она не скончалась. Когда он одумался, то сообщил об этом родственнице, которая обратилась в правоохранительные органы.

На мужчину завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть пострадавшего.

27 января суд в Московской области отправил в СИЗО мужчину, который убил бывшую супругу и спрятал ее тело на балконе. 45-летнему жителю столицы предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Преступление, о котором идет речь, произошло в подмосковных Мытищах в квартире жилого дома вечером 28 декабря 2022 года. Мужчина приехал в гости к бывшей жене. Во время совместного распития алкогольных напитков собутыльники поссорились. По версии следствия, в разгар конфликта злоумышленник схватил чайник и ударил им по голове бывшую жену. Потом он взял нож и добил женщину.