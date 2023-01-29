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Боксер Бетербиев одержал победу над британцем Ярдом и защитил три чемпионских титула

Юлия Курганова
Спорт
Боксер Бетербиев одержал победу над британцем Ярдом и защитил три чемпионских титула
Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Российский боксер Артур Бетербиев победил спортсмена из Великобритании Энтони Ярда на вечере бокса в Лондоне.

Бетербиев одержал победу над соперником техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории.

Для россиянина эта победа стала 19-й в 19 поединках в профессиональной карьере. Ярд потерпел третье поражение в 26 боях.

11 января американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), впервые за 84 года признала россиянина боксером года. Получивший это звание спортсмен Дмитрий Бивол поделился с «Вечерней Москвой» эмоциями после победы.

На решение BWAA повлияло то, что спортсмен в 2022 году два раза защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В мае Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса. А в ноябре одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом. На голосовании редакции ассоциации почти единогласно российского бойца поставили на первое место.

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