Вильфанд заявил, что обычно самые холодные дни в Москве в этом году будут очень теплыми

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Традиционно самые холодные дни зимы в столице —31 января и 1 февраля — в этом году будут очень теплыми, температура ожидается на 5-6 градусов выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Парадокс заключается в том, что именно 31 января и 1 февраля являются по климату самыми холодными днями. Если осреднить температуру за последние 30 лет, то это самые холодные дни, а они будут очень теплыми, — рассказал он.

Синоптик уточнил, что во вторник днем, 31 января, будет от минус 2 до 0 градусов, днем в среду, 1 февраля, — от минус 3 до плюс 2 градусов, сообщает РИА Новости.

На следующей неделе ожидаются снегопады и резкое снижение температуры в выходные дни. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в первый день недели в Москве будет пасмурно и без осадков. Синоптик отметил, что во вторник в столицу придет новый циклон, который принесет снег и сильный ветер.