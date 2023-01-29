Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вильфанд заявил, что обычно самые холодные дни в Москве в этом году будут очень теплыми

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Вильфанд заявил, что обычно самые холодные дни в Москве в этом году будут очень теплыми
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Традиционно самые холодные дни зимы в столице —31 января и 1 февраля — в этом году будут очень теплыми, температура ожидается на 5-6 градусов выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Парадокс заключается в том, что именно 31 января и 1 февраля являются по климату самыми холодными днями. Если осреднить температуру за последние 30 лет, то это самые холодные дни, а они будут очень теплыми, — рассказал он.

Синоптик уточнил, что во вторник днем, 31 января, будет от минус 2 до 0 градусов, днем в среду, 1 февраля, — от минус 3 до плюс 2 градусов, сообщает РИА Новости.

На следующей неделе ожидаются снегопады и резкое снижение температуры в выходные дни. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в первый день недели в Москве будет пасмурно и без осадков. Синоптик отметил, что во вторник в столицу придет новый циклон, который принесет снег и сильный ветер.

Прогнозы Роман Вильфанд Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте