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Аргентина и страны Латинской Америки не будут отправлять оружие на Украину. Об этом сообщил аргентинский президент Альберто Фернандес в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

— Аргентина и Латинская Америка не рассматривают отправку оружия ни на Украину, ни в другую зону конфликта, — цитирует его РИА Новости.

Военные ведомства Германии из-за поддержки Украины находятся в самом плачевном состоянии за всю историю. Запасов оружия военнослужащим хватит на несколько дней обороны, в дефиците оказался даже лейкопластырь и другие медикаменты. Об этом сообщили обозреватели издания The Economist.

Для самих военных и аналитиков в этом состоянии бундесвера нет ничего нового, так как и до начала специальной военной операции РФ на Украине немецкие власти не заботились о том, чтобы как-то изменить ситуацию.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу МИД ФРГ Анналену Бербок «полезной дурой» после ее слов о «войне против России».