Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Это проблемы твоего психиатра»: Мартиросян публично посмеялся над Бузовой

Юлия Курганова
Общество
«Это проблемы твоего психиатра»: Мартиросян публично посмеялся над Бузовой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Многие коллеги часто подшучивают над певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Юморист Гарик Мартиросян не упустил возможности прилюдно посмеяться над знаменитостью.

Артистка стала членом жюри в новом шоу ТНТ «Конфетка», в котором никому неизвестные песни из Сети обретают вторую жизнь после того, как с ними поработают звезды. Ведущий проекта Мартиросян спросил у певицы, кто, по ее мнению, мог бы перепеть композицию одного из участников. Бузова предположила, что это мог бы сделать певец Jony.

— Если он споет эту песню, добавит стихи Александра Пушкина, как он уже делал ранее, то почему нет? Александр Сергеевич всегда выручает в стрессовых ситуациях, — заявила звезда.

Мартиросян тут же ответил певице.

— То, что к тебе приходит иногда Пушкин и пытается тебя выручить — это проблемы твоего психиатра и твоих таблеток, — с юмором сказал он.

Блогер и близкая подруга Бузовой Мария Погребняк объяснила, почему телеведущая до сих пор не нашла вторую половинку. По ее словам, сейчас очень много самоуверенных мужчин, которые считают, что девушка должна делать все что они скажут.

Знаменитости Юмор передача Ольга Бузова Песни
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте