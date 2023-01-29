«Это проблемы твоего психиатра»: Мартиросян публично посмеялся над Бузовой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Многие коллеги часто подшучивают над певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Юморист Гарик Мартиросян не упустил возможности прилюдно посмеяться над знаменитостью.

Артистка стала членом жюри в новом шоу ТНТ «Конфетка», в котором никому неизвестные песни из Сети обретают вторую жизнь после того, как с ними поработают звезды. Ведущий проекта Мартиросян спросил у певицы, кто, по ее мнению, мог бы перепеть композицию одного из участников. Бузова предположила, что это мог бы сделать певец Jony.

— Если он споет эту песню, добавит стихи Александра Пушкина, как он уже делал ранее, то почему нет? Александр Сергеевич всегда выручает в стрессовых ситуациях, — заявила звезда.

Мартиросян тут же ответил певице.

— То, что к тебе приходит иногда Пушкин и пытается тебя выручить — это проблемы твоего психиатра и твоих таблеток, — с юмором сказал он.

Блогер и близкая подруга Бузовой Мария Погребняк объяснила, почему телеведущая до сих пор не нашла вторую половинку. По ее словам, сейчас очень много самоуверенных мужчин, которые считают, что девушка должна делать все что они скажут.