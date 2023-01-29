Politico: Обсуждение передачи Киеву истребителей F-16 набирает поддержку в Пентагоне

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Сейчас в Пентагоне идет активное обсуждение возможности передачи Украине американских истребителей F-16, которое набирает все большую поддержку чиновников. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

— Я не думаю, что мы встречаем сопротивление, — заявил изданию представитель Пентагона высокого ранга.

По данным газеты, идея передачи боевых самолетов сейчас активно продвигается рядом чиновников. Обсуждение данного вопроса набирает все большую поддержку, однако окончательное решение все еще не принято.

26 января президент Украины Владимир Зеленский после того, как западные государства объявили о поставках танков, заявил, что его армии необходимо получить также дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на Западе уже приняли решение об отправке истребителей и дальнобойных ракет на Украину. В настоящее время страны НАТО прорабатывают план таких поставок «под медийным прикрытием обсуждения».