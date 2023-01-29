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Россиянам напомнили, кто имеет право выйти на трудовую пенсию в 2023 году

Александр Афонин
Общество
Россиянам напомнили, кто имеет право выйти на трудовую пенсию в 2023 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Замначальника управления назначения и перерасчета пенсий отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Москве и Подмосковью Екатерина Ильина рассказала о том, какие категории граждан имеют право выхода на трудовую пенсию в текущем году.

Специалист напомнила, что в 2019 году в России началось пошаговое увеличение общеустановленного пенсионного возраста. Благодаря ему россияне могут получить право на назначение страховой пенсии по старости.

По словам Ильиной, из-за подобной стратегии в текущем году граждане не смогут получить право на страховую пенсию по старости. Однако россияне могут рассчитывать на получение страховых выплат на два года раньше установленного возраста. Таким правом могут воспользоваться россияне, имеющие страховой стаж не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, передает агентство «Прайм».

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал «ВМ», что россиянин не может самостоятельно повлиять на уменьшение или увеличение пенсии. Сотрудники Пенсионного фонда получают необходимые сведения без участия человека.

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