Напавший на супруга Пелоси мужчина извинился за «недоделанную работу»

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Дэвид Депейп, совершивший нападение на дом бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ранивший ее мужа Пола Пелоси, извинился за «недоделанную работу». Об этом он заявил в телефонном разговоре с телеканалом KTVU FOX 2.

— Я хочу извиниться перед вами. Я все испортил... Мне так жаль, что я не смог продолжить. Это моя вина, никто другой не виноват. Я должен был лучше подготовиться, — сказал он.

Как утверждает телеканал, данный разговор прошел по инициативе самого Депейпа.

Нападение Депейпа произошло в конце октября прошлого года. Тогда злоумышленник ворвался в дом Нэнси Пелоси и напал на ее мужа. Вскоре мужчину задержали, при нем был обнаружен молоток.

В этот же день представитель полиции Сан-Франциско Билл Скотт заявил, что злоумышленником оказался Дэвид Депейп. Его обвинили в попытке убийства, вооруженном нападении, незаконном проникновении в дом и жестоком обращении с пожилыми людьми. При этом мотива нападения на семью политика не назвали.

Накануне Нэнси Пелоси заявила, что не станет смотреть видео с избиением мужа. По ее словам, Пол Пелоси уже идет на поправку, однако лечение займет еще некоторое время.