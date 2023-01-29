Мужчина убил сына и бывшую жену в Москве из-за отказа прописать его в квартире
Мужчина убил бывшую супругу и 19-летнего сына на Флотской улице в Москве в результате длительного конфликта в семье. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, между парой был неразрешенный конфликт, вызванный нежеланием женщины прописывать мужчину в своей квартире.
По предварительным данным, мужчина приехал в квартиру к родственникам, но сын не захотел его впускать. Из-за этого между ними возникла ссора, в результате которой отец несколько раз ударил молодого человека ножом, а потом проник в квартиру и нанес смертельные ранения и бывшей супруге. После этого злоумышленник покончил с собой.
В момент убийства в доме находились невеста молодого человека и знакомая его матери. Они рассказали о случившемся.
Как сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 29 января. Прокуратура Москвы сообщила подробности трагедии.