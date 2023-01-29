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Володин заявил, что поставки танков Украине свидетельствуют об участии США в конфликте

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Володин заявил, что поставки танков Украине свидетельствуют об участии США в конфликте
Фото: Пресс-служба Госдумы

Поставки тяжелых вооружений и отправка американских специалистов на Украину свидетельствуют о прямом участии Соединенных Штатов в боевых действиях. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 29 января.

— Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения. Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию, — сказал он.

По словам политика, после государственного переворота на Украине вся власть в стране перешла под управление Вашингтона. Страна превратилась в американскую колонию, на которой проводятся испытания вооружения. Спецоперация же стала освободительной мерой для граждан Украины, которая «избавит славянские земли от американских колонизаторов», отметил Володин в своем Telegram-канале.

Западные СМИ заявляют, что США и Евросоюз опасаются застоя и затягивания конфликта на Украине, так как это будет выгодно России. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему западным странам самим выгодно длительное продолжение СВО.

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