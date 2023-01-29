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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 30 января

Александр Афонин

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 30 января
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столичном регионе продлили действие «желтого» уровня погодной опасности из-за гололедицы до 21:00 30 января. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает Гидрометцентр России.

— Период предупреждения — до 21:00 30 января. Местами гололедица, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение распространяется и на Московскую область, отмечается на сайте Гидрометцентра России.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что в эти выходные влияние циклона на столицу ослабнет, а к берегам Москвы-реки придут чуть более холодные воздушные массы. По его словам, в воскресенье в город придет циклон, который будет активен на северо-западе России.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «ВМ», что на следующей неделе ожидаются снегопады и резкое снижение температуры в выходные дни. Он отметил, что в первый день недели в столице будет пасмурно и без осадков.

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