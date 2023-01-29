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В Кремле заявили, что в графике Путина отсутствует телефонный разговор с Шольцем

Александр Афонин
В мире
В Кремле заявили, что в графике Путина отсутствует телефонный разговор с Шольцем
Фото: Администрация президента РФ

На текущий момент в расписании президента России Владимира Путина отсутствует телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 29 января.

— Пока в графике нет согласованных разговоров. Путин был и остается открытым для контактов, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого Олаф Шольц в интервью Tagesspiegel заявил о намерении продолжить общение с Владимиром Путиным. По его словам, в последний раз их телефонный разговор состоялся в начале декабря. В планах канцлера продолжить контакты с российским коллегой, так как «необходимо разговаривать друг с другом».

Накануне канцлер Германии заявил, что целью ФРГ на сегодняшний день является недопущение расширения границ Российской Федерации. Помимо этого, Шольц также обозначил три принципа, которых собирается придерживаться Берлин в существующем конфликте на Украине.

В декабре Шольц выступил против того, чтобы полностью отказаться от переговоров с Москвой на тему украинского конфликта. Как он отметил, «если мы не будем говорить», то дипломатический вариант разрешения украинского кризиса «станет еще более маловероятным».

Дмитрий Песков Владимир Путин Олаф Шольц
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