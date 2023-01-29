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Продававшего онлайн-курсы по трафику блогера Сидоропуло объявили в федеральный розыск

Александр Афонин
Происшествия
Продававшего онлайн-курсы по трафику блогера Сидоропуло объявили в федеральный розыск
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Сотрудники правоохранительных органов объявили в федеральный розыск блогера Андрея Сидоропуло, который продавал онлайн-курсы по арбитражу трафика. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России в воскресенье, 29 января.

— Андрей Сидоропуло, 1998 года рождения, разыскивается по статье уголовного кодекса, — говорится в базе розыска.

Точная статья, по которой осуществляется розыск, не уточняется. Однако согласно информации из открытых источников, Сидоропуло продавал курсы, стоимость которых варьировалась от 30 до почти 400 тысяч рублей. После их покупки многие пользователи писали, что полученные данные не несли пользы, а вернуть деньги было нельзя.

В декабре прошлого года МВД объявило в розыск Марата Гельмана*. Известно, что публициста и бывшего директора Пермского музея современного искусства разыскивают по статье УК РФ, однако не уточняют, по какой.

* СМИ и физические лица, выполняющие функции иноагентов.

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