Сотрудники СК навестили лишившегося пальцев из-за истязаний отчима мальчика в Москве

Фото: СК РФ

Сотрудники столичного СК навестили в больнице мальчика, которому пришлось ампутировать восемь пальцев на руках из-за издевательств со стороны отчима. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 29 января, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— Сотрудники ведомства пообщались с врачами отделения травматологии и ортопедии больницы, получили необходимую информацию о состоянии здоровья ребенка и поблагодарили врачей медицинского учреждения, приложивших все силы для спасения жизни мальчика, — сказала правоохранитель.

По информации собеседницы «ВМ», жизни и здоровью ребенка уже ничего не угрожает, он находится под постоянным наблюдением врачей. Однако семилетнему мальчику еще предстоит долгий период реабилитации и работа с психологами.

Сотрудники СК передали в больницу игрушки, фрукты и предметы гигиены для ребенка, а также пообещали всячески помогать в любых вопросах обеспечения жизни мальчика.

Недавно уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что мальчику установят протезы. Ребенок был госпитализирован с отмороженными пальцами.

Его родители заявили, что «мальчик лепил снеговика без перчаток». Однако позже выяснилось, что отчим неоднократно издевался над ребенком и избивал его, что и стало отчасти причиной серьезных травм.

Вскоре злоумышленника задержали и доставили в отдел СК. Сообщалось, что ведомство даст правовую оценку действиям матери мальчика. Позднее стало известно, что Зюзинский районный суд арестовал мужчину.