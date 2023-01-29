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Приметы и советы

Валерия уволила заказывавшего каждое утро черную икру охранника

Евгений Белоусов
Общество
Валерия уволила заказывавшего каждое утро черную икру охранника
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Певице Валерии и ее супругу, продюсеру Иосифу Пригожину пришлось уволить охранника, который тратил каждый день по тысяче долларов.

Звездная пара разрешила тому заказывать себе любую еду во время пятидневного тура. Однако выяснилось, что охранник тут же стал шиковать за счет работодателей.

— А у нас вдруг счета большие. Оказалось, что охранник по утрам сидел и заказывал: «Икорочки мне, пожалуйста», — поделилась певица.

Пригожин уточнил, что каждое утро охранник заказывал себе черную и красную икру. Получалось так, что на его еду ежедневно уходило по тысяче долларов.

Правда вскрылась лишь тогда, когда Валерия с супругом взглянули в счета. Таких деликатесов, которые ежедневно требовал охранник, нет даже в райдере самой певицы, добавил Пригожин в студии «Секрета на миллион».

7 января сообщалось, что сын и дочь Пригожина от первого брака Дмитрий и Даная лишились двух квартир в Москве. Молодой человек два раза подавал в суд, чтобы вернуть жилье, но проиграл оба дела.

До этого Пригожин и телеведущая Лера Кудрявцева устроили небольшую шуточную драку во время съемок шоу «Звезды сошлись». В шутливой форме звезды стали бить друг друга по голове.

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