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Министр обороны Украины Резников признал тяжелой ситуацию на востоке страны

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Министр обороны Украины Резников признал тяжелой ситуацию на востоке страны
Фото: U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0.

Военная ситуация на востоке Украины в настоящее время является тяжелой. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

Тем не менее обстановка находится под контролем, утверждает глава ведомства. Он признал, что на получение обещанных Западом танков и обучение солдат их использованию уйдет некоторое время.

Однако уже к марту военные ВСУ будут готовы использовать новые танки на фронте, заявил Резников в интервью телеканалу CBC.

Представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Подчеркивается, что решение о передаче техники является продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

26 января президент Украины Владимир Зеленский после того, как западные государства объявили о поставках танков, заявил, что его армии необходимо получить дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

Западные СМИ заявляют, что США и ЕС опасаются застоя и затягивания конфликта на Украине, так как это будет выгодно России. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему западным странам самим выгодно длительное продолжение СВО.

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