В Московском зоопарке рассказали о сладких снах панды Диндин

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

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Московский зоопарк показал видео «сладкого» сна панды Диндин.

— Мы не сможем догадаться, что конкретно снится панде Диндин — прошедший обед или грядущий полдник. Но никаких сомнений — в ее грезах сочный бамбук, — говорится в Telegram-канале «Московский зоопарк».

На опубликованном ролике видно, как Диндин спит, свисая с подставки из бревна и роняя на землю капли слюны.

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До этого в столичном зоосаде раскрыли тайну «вурдалачьих воплей», раздававшихся на территории зоопарка. Выяснилось, что крики издает самец пумы Габриэль, но кричать он любит только в полном одиночестве и без зрителей.

Также в Московском зоопарке рассказали, как налаживали контакт с камышовым котом Заури. Это длилось около года, несмотря на то что он приехал в зоосад совсем котенком.

Зоологам удалось построить с Заури доверительные отношения благодаря ежедневным тренингам, теперь кота даже могут погладить и тщательно осмотреть.