Умер создавший кота Леопольда мультипликатор Вячеслав Назарук

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Советский и российский художник-мультипликатор, художник-постановщик, живописец и скульптор Вячеслав Назарук, создавший персонажей мультфильмов про кота Леопольда, мамонтенка и Крошку Енота, скончался на 82-м году жизни. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Прощание с Назаруком состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице, передает РБК.

Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года в Москве. Любовь к рисованию и скульптуре проявились в нем еще в трехлетнем возрасте.

В 1965 году Назарук окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина. Спустя несколько лет он прошел курсы художников-постановщиков ЦТ при Госкомитете по телевидению и радиовещанию.

В то же время Назарук устроился художником-постановщиком в творческое объединение «Экран». За время работы там им было создано 45 мультфильмов.

Среди них — такие полюбившиеся миллионам зрителей мультфильмы, как серия про кота Леопольда, «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка» и многие другие. В 1990-х Назарука пригласили на киностудию Disney в США, где он читал лекции в рамках обмена опытом.