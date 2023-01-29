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Власти Москвы опровергли сообщения о перебоях с электричеством в Бирюлеве Восточном

Евгений Белоусов
Город
Власти Москвы опровергли сообщения о перебоях с электричеством в Бирюлеве Восточном
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Восточное Карта всех событий

Электроснабжение всех потребителей в районе Бирюлево Восточное осуществляется в штатном режиме. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В связи с распространенной в некоторых Telegram-каналах информацией сообщаем: электроснабжение всех потребителей в районе Бирюлево Восточное в настоящее время осуществляется в штатном режиме, — говорится в сообщении.

До этого в ряде Telegram-каналов появилась информация о перебоях с электричеством в районе.

В декабре заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столичные энергетики наращивают объемы строительства опорной сети 20 киловатт.

Благодаря напряжению в 20 киловатт увеличивается пропускная способность, а возможность потери электроэнергии снижается. Также это позволяет увеличить радиус технологического присоединения.

Электричество опровержение Москва Район Бирюлево Восточное
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