Власти Москвы опровергли сообщения о перебоях с электричеством в Бирюлеве Восточном
Электроснабжение всех потребителей в районе Бирюлево Восточное осуществляется в штатном режиме. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
— В связи с распространенной в некоторых Telegram-каналах информацией сообщаем: электроснабжение всех потребителей в районе Бирюлево Восточное в настоящее время осуществляется в штатном режиме, — говорится в сообщении.
До этого в ряде Telegram-каналов появилась информация о перебоях с электричеством в районе.
В декабре заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столичные энергетики наращивают объемы строительства опорной сети 20 киловатт.
Благодаря напряжению в 20 киловатт увеличивается пропускная способность, а возможность потери электроэнергии снижается. Также это позволяет увеличить радиус технологического присоединения.