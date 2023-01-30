Мужская сборная Дании по гандболу победила на чемпионате мира в третий раз кряду

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Мужская сборная Дании обыграла национальную команду Франции со счетом 34:29 в финальном матче чемпионата мира по гандболу и в третий раз кряду завоевала золотые медали первенства. Встреча состоялась в воскресенье, 29 января, в столице Швеции — Стокгольме.

В матче за бронзовые медали сборная Испании со счетом 39:36 обыграла хозяев турнира, которые являются действующим чемпионом Европы по гандболу.

Датчане стали чемпионами мира в третий раз подряд. На мировых турнирах скандинавская сборная, помимо трех золотых медалей, выиграли три серебряные и одну бронзовую. Благодаря победе на первенстве национальная команда Дании завоевала прямую путевку на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

В минувшую субботу, 28 января, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что спортсмены из России и Белоруссии теоретически могли бы принять участие в Играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал «ВМ», что предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к спецоперации» является абсурдным.