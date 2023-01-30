Newsweek: США хотят получить от Украины титан

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Соединенные Штаты рассчитывают получить от Украины титан, необходимый Вашингтону для использования в своей военной промышленности, сообщил в воскресенье, 29 января, журнал Newsweek.

США и их союзники в настоящий момент, по данным журналистов, предпринимают усилия по «выявлению, разработке и использованию огромных запасов» титана, которые есть у Украины.

Согласно опубликованной статье, в случае «победы Украины», США и их партнеры смогут создать новый канал добычи титана. Анонимный источник журнала указал, что для оборонной промышленности Соединенных Штатов именно титан представляет «ключевую уязвимость».

Известно, что крупнейшим в мире производителем титана является российская корпорация «ВСМПО-Ависма», в числе партнеров которой являются компании Embarer, Boeing, Rolls-Royce, Airbus, Safran Aircraft Engines.

До этого представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Подчеркивается, что решение о передаче тяжелой военной техники Киеву является продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».