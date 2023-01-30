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Джонсон рассказал о своем разговоре с Путиным в преддверии спецоперации на Украине

Егор Провоторов
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Джонсон рассказал о своем разговоре с Путиным в преддверии спецоперации на Украине
Фото: flickr/number10gov

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал подробности своего разговора с президентом России Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции РФ на Украине в феврале прошлого года.

По словам политика, которые вечером в воскресенье, 29 января, приводят газеты The Telegraph и Daily Mail, Путин якобы пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения Джонсона о недопустимости начала спецоперации.

Экс-премьер Великобритании добавил, что в разговоре с Путиным дал понять, что начало военных действий со стороны России против Украины стал «полной катастрофой», приведет к западным санкциям против Москвы и приближению НАТО к российским границам. При этом Киев сможет рассчитывать на поддержку Лондона.

По словам Джонсона, вступление Украины в Североатлантический альянс было маловероятным, поскольку против этого выступали Франция и Германия. Упомянутый им телефонный разговор состоялся 2 февраля после визита британского премьера на Украину.

Накануне экс-премьер Великобритании заявил, что Украина должна вступить в НАТО, хотя, будучи на посту главы государства, заявлял, что в ближайшем будущем «это даже близко невозможно».

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