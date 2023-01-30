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Рябков назвал главного бенефициара и дирижера конфликта на Украине

Егор Провоторов
В мире
Рябков назвал главного бенефициара и дирижера конфликта на Украине
Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уверен, что главным дирижером и бенефициаром кризиса на Украине является США. Он подчеркнул, что Вашингтон видит в Украине полигон для своих вооружений.

— Очевидно, что США не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель, — обратил внимание дипломат.

Замглавы МИД РФ считает, что на территории Украины обкатываются различные системы американских и западных вооружений на предмет «сопротивляемости российскому оружию», поэтому Вашингтон еще и рассматривает эту страну в качестве полигона.

Также, изымая у союзников военную технику и отправляя ее «на утилизацию» на Украину, в Штатах планируют навязывать Европе многомиллиардные контракты на закупку новой американской продукции военного назначения. Рябков в интервью РИА Новости выразил уверенность, что такая «циничная игра» плохо закончится для США.

Накануне сообщалось, что продажи военной техники США выросли на 48,8 процента в 2022 финансовом году (отчетность ведется с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года).

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